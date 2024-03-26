Yusuf Güney: "Andromeda Galaksisi’nde bir hatunla beraberim"

Pandemi döneminde katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar ile sosyal medyada çok konuşulan Yusuf Güney, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir YouTube kanalında duyanları şok eden açıklamalar yapmaya devam etti. Peki, Yusuf Güney hangi açıklamalarda bulundu?