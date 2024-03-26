Yusuf Güney: "Andromeda Galaksisi’nde bir hatunla beraberim"
Son dönemde yaptığı ilginç açıklamalar ile insanları şok etmeye devam eden şarkıcı Yusuf Güney'in yeni iddiası gündeme bomba gibi düştü. Başka bir galaksiden sevgilisi olduğunu söyleyen Yusuf Güney'in akılalmaz açıklamaları..
Pandemi döneminde katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar ile sosyal medyada çok konuşulan Yusuf Güney, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir YouTube kanalında duyanları şok eden açıklamalar yapmaya devam etti. Peki, Yusuf Güney hangi açıklamalarda bulundu?
Yusuf Güney, Pandemi döneminde katıldığı bir televizyon programında ‘astral seyahat’ yaptığını söyleyerek insanlara tecrübelerini aktarmıştı. İşte Yusuf Güney’in ‘astral seyahat’e ilişkin ilginç açıklamaları…
Astral seyahat ile pek çok yere gittiğini açıklayan ünlü şarkıcı pandeminin planlandığı 12’li masanın toplantısına gittiğini söylemişti.
Astray seyahat ile uzaya gittiğini söyleyen Güney, “Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral Seyahat bilimsel olarak da var. Düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Bir süre astral seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım” dedi.