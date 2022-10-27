Yusuf Demir, Okan Buruk'la görüştü!

Galatasaray'ın sezon başında 6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Yusuf Demir, son oynanan Alanyaspor maçında da kadroya giremedi. Bu durumdan şikayetçi olan genç oyuncu hocasına durumu bildirdi.

Süre alamıyor

19 yaşındaki genç oyuncu, süre alamamaktan şikayetçi. Genç yetenek şu ana kadar sadece 2 lig maçında toplamda 40 dakika, kupada da 60 dakika forma şansı bulabildi.

Yabancı statüsüne takıldığı için Okan Buruk'un şu ana kadar değerlendirmediği Yusuf Demir, hocasıyla görüşerek daha fazla oynamak istediğini iletti. Tecrübeli çalıştırıcı, Yusuf Demir için formül üretmeye çalışıyor.