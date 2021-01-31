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Yusuf attı, Lille liderliğe tırmandı

Fransa Ligue 1'de 22. hafta maçında Lille, Dijon'u ağırladı. Karşılaşmayı 29. dakikada temsilcimiz Yusuf Yazıcı'nın attığı golle 1-0 kazanan ev sahibi ekip, 48 puanla ligin zirvesine yerleşti.

Lille, Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Dijon ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın 29. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Lille, puanını 48'e yükseltti ve Ligue 1'in zirvesine tırmandı.

Lille forması giyen diğer milli futbolcularımızdan Zeki Çelik 70 dakika sahada kalırken, Burak Yılmaz ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
 

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