Yusuf attı, Lille liderliğe tırmandı
Fransa Ligue 1'de 22. hafta maçında Lille, Dijon'u ağırladı. Karşılaşmayı 29. dakikada temsilcimiz Yusuf Yazıcı'nın attığı golle 1-0 kazanan ev sahibi ekip, 48 puanla ligin zirvesine yerleşti.
Lille, Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Dijon ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın 29. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Lille, puanını 48'e yükseltti ve Ligue 1'in zirvesine tırmandı.
Lille forması giyen diğer milli futbolcularımızdan Zeki Çelik 70 dakika sahada kalırken, Burak Yılmaz ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
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