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Yurttan 30 Ağustos manzaraları!

30 Ağustos Zafer Bayramı, yurdun dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Vatandaşlar kutlamalara yoğun ilgi gösterirken renkli görüntüler oluştu.

Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde 33 metrelik dev Türk bayrağı asıldı ve bayrağın önünde flyboard gösterisi yapıldı.

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Vatan Caddesi'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında resmigeçit töreni yapıldı.

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İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Pendik ile Kadıköy arasında 101 otomobillik konvoy oluşturdu.

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