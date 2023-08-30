Yurttan 30 Ağustos manzaraları!

Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde 33 metrelik dev Türk bayrağı asıldı ve bayrağın önünde flyboard gösterisi yapıldı.