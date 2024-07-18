Yurt genelinde hava sıcaklığı artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık süreçte Marmara, Ege ve Akdeniz ile Karadeniz’in kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

"Bazı ilçelerde 44-45 derece sıcaklık görebiliriz"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, yurt genelindeki hava durumuna ilişkin şunları kaydetti:

Önümüzdeki bir haftalık periyotta Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri ile Karadeniz'in sahil kesimindeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyredeceğini tahmin ediyoruz. Urfa, Mardin ve Diyarbakır'da da bazı ilçelerde 44-45 derecelere kadar çıkacak hava sıcaklıkları görebiliriz.

Özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerindeki yağışların hafta sonu kuvvetlenerek önce çok kuvvetli daha sonra da yer yer şiddetli olacağını tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları İstanbul'da ve İzmir'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, Ankara'da ise mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

Öte yandan, önümüzdeki günlerde günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 34-36, İstanbul'da 34-36, İzmir'de 36-40, Konya'da 31-35 Kayser'de 33-36, Antalya'da 35-41, Adana'da 36-38, Bolu'da 32-34, Samsun'da 32-33, Trabzon'da 29-30, Erzurum'da 24-29, Diyarbakır'da 39-42, Şanlıurfa'da 40-42, Malatya'da 34-38, Kahramanmaraş'ta 39-40, Hatay'da 33-34, Osmaniye'de 35-37 civarlarında olacağı tahmin ediliyor.