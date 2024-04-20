Yurt genelinde fırtına ve yağmur etkili oluyor!
Meteoroloji'den İstanbul dahil 43 il için sağanak, sel ve hortum uyarısı yapıldı. Dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış ve fırtına, birçok ilde hasara yol açtı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, (Adana ve K.Maraş hariç) Akdeniz, (Sivas hariç) İç Anadolu ve Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Bu gece saatlerinden itibaren; Marmara ile Kıyı ve Güney Ege'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı fırtına ve sağanak uyarısının ardından; dün akşam saatlerinde İstanbul'da başlayan ve Marmara, Ege, Akdeniz ile İç Anadolu'da etkili olan fırtına ile sağanak, hayatını olumsuz etkiledi.
Denizli'nin Kale ilçesinde, sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.