Yurt genelinde fırtına ve yağmur etkili oluyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, (Adana ve K.Maraş hariç) Akdeniz, (Sivas hariç) İç Anadolu ve Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.