Yurt dışındaki patron Türklerin sayısı 220 bine ulaştı!

Türkler dünyanın her tarafında. 1960'lı yıllarda işçi olarak Avrupaya giden Türkler 1980'li yılların başından itibaren dünyanın her tarafında, beyaz ve mavi yakalı olarak çalışırken 2000'lı yıllardan itibaren daha çok patron olarak boy göstermeye başladı.

Türkler ağırlıklı olarak Almanya, Franso, Hollanda gibi ülkelerde hem işçi hem de patron olarak çalışırken artık Afrika, Latin Amerika ülkelerinde de patron olarak varlıklarını hissettiriyorlar.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'ın soru önergesine verdiği yanıtta KKTC hariç yurtdışında şirket açan yaklaşık 220 bin Türk vatandaşının bulunduğunu belirtti.

Birçok ülkede ticaret odaları ve benzeri kuramların iş insanlarını ülkelere göre kaydetmemesi nedeniyle bu verilerin değişiklik gösterebildiğine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, “Yurtdışındaki Türkler ağırlıklı olarak gastronomi, perakende, gıda, imalat, inşaat sektörlerinde faaliyet göstermekte, bunların yanı sıra doktorluk, avukatlık, mühendislik vb. mesleklerle de iştigal etmektedirler” dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise sayıda türk vatandaşının yurt dışında iş kurmasının ülke içinde izlenen ekonomi politikasıyla da ilişkili olduğunu vurguladı.