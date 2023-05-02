Yurt dışında seçime büyük katılım!

Yurt dışında seçimlere katılım oranında büyük artış gözlemleniyor.

2018 seçimlerinde ise ilk 5 günde yurtdışında 328 bin 575 seçmen oy kullanmıştı.

YSK'dan yapılan açıklamada, "Saat 18.30 itibarıyla Yurtdışı Temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 737 bin 439 olup gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 60 bin 402 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 797 bin 841’dir. " ifadeleri kullanıldı.