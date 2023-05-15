Yurt dışı oylarının sayımında kritik saatler!

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri tamamlandı.

Yurt dışındaki seçmenin kullandığı oylar ATO Congresium'da sayılmaya devam ederken, oy sayımında da sona yaklaşılıyor. Gurbetçi vatandaşlar toplamda 1 milyon 817 bin oy kullanırken sandıkların %97,18'i açıldı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Söz konusu sandıklardan sonuçlar gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışı oylarında son durum şu şekilde:

Toplam sandık: 9.593

Açılan sandık: 9.322 (% 97,18)

Recep Tayyip Erdoğan: %57,20

Kemal Kılıçdaroğlu: %39,85

Sinan Oğan: %1,90

Muharrem İnce: %1,06

Henüz açılmamış 271 sandık kalırken, yurt dışı oylarının sayımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranında artış sağlamaya devam ediyor.