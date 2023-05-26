Yurt dışı oyları sayıma hazır!

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar Türkiye'ye getirildi.

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oyların tasnifine ATO Congresium'da başlandı.

"1460 sandığa dağıtılacak"

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ali Uğuz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra ilk kez 2'nci turlu bir seçim yaşandığını belirterek, "Bu demokrasimiz için olumlu bir gelişmedir. 73 ülke 167 temsilcilikte 2'nci turda kullanılan oy sayımız, 1 milyon 905 bin 601'dir. Gümrüklerde kullanılan oy sayımız ise 113 bin 887 olup; gümrüklerde oy kullanma işlemi 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.

En fazla oy Almanya'da kullanıldı

Oy kullanma süresinin 12 günden 5 güne inmesine rağmen katılım oranı ve kullanılan oy sayısı tüm zamanların rekorunu kırdı. Yüksek Seçim Kurulu, saat 09.00 itibarıyla yurt dışında oy kullanan seçmen sayısının 1 milyon 905 bin 601 olduğunu açıkladı. Gümrüklerde oy verme işlemi 28 Mayıs'a kadar devam edecek.

Yurt dışında en fazla oy kullanımı 760 bin 882 ile Almanya oldu.