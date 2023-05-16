Yurt dışı oy verme işlemleri 2. turda nasıl olacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını, daha önceden ilan edilen Seçim Takvimi'ne göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirmişti.

Yener, yurt dışında ise %52,69 oranında bir katılım gerçekleştiğini aktarırken, yurt dışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunduğunu söylemişti.

20 Mayıs'ta başlayacak, 24 Mayıs'ta sona erecek

YSK'nın aktardığına göre ikinci oylama için gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak, yurt dışında oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erecek.

Türkiye'de seçim günü ve gümrük kapıları için son gün ise 28 Mayıs olarak ifade edildi.

ABD'de 2 gün olarak açıklandı

Ancak Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Türkiye'de ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı seçimi için ABD'de bu haftasonu 2 gün tekrar oy kullanılabileceğini duyurdu.

Büyükelçiliğin yazılı açıklamasında, "Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu ABD'de sadece 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) resmi kararı doğrultusunda yurt dışı seçmen kaydı bulunan vatandaşların, başkent Washington'daki büyükelçilik ile New York, Boston, Miami, Houston, Chicago ve Los Angeles'taki başkonsolosluklarda kurulacak sandıklarda, söz konusu tarihlerde, yerel saatle 08.00 - 22.00'de oy kullanabilecekleri belirtildi. Açıklamada, ayrıca ilk tur seçimlerinde olduğu gibi, New York Başkonsolosluğuna bağlı Long Island ve South Jersey'de yine aynı tarih ve saatlerde oy kullanılabileceği bildirildi.

CHP'den bazı ülkelerde oy verme işlemlerinin kısaltılmasına tepki

Cumhuriyet Halk Partisi ABD Temsilcisi Yurter Özcan, oy kullanma gün sayısının bazı ülkelerde kısaltılmasına tepki gösterdi. Japonya'da da benzer bir karar alındığını ifade etti.

Özcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün YSK’ya itirazımızı yapıyoruz, gelişmeleri size bildireceğim" dedi.

Yurter Özcan, daha önce kendilerine süre olarak 5 gün denildiğini ve sandık görevlileri ile müşahitlerin isimlerinin buna göre hazırlandığını belirterek "Seçim başlamadan önce ikinci tura kalması halinde, ABD’de oy kullanma işleminin 5 gün olacağı bize iletilmişti. Dün akşama kadar Washington Büyükelçilik ve Konsolosluk’ların websitesinde de 5 gün yazılıydı. Dün YSK bunu değiştirdi ve 2 güne düşürdü" dedi. Özcan Kılıçdaroğlu'nun yüksek oy aldığı ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Japonya gibi ülkeler için de bu yöntemin kullanıldığını ifade etti.

Muharrem Erkek: Esas olan seçmenin oy kullanmasını sağlamak

CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Muharrem Erkek de Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde açıklama yaptı.

Erkek konuya ilişkin "Kurulumuza bir başvuru yaptık. Kurulumuz gündemine alıp, kararını verecek. Maç devam ederken kural değiştirilmez. Daha önce YSK'nın 16 Mart tarihinde aldığı karar uyarınca ikinci tura kalması halinde yurtdışındaki oy kullanma tarihleri 20 - 24 Mayıs olarak belirlenmişti. Ancak kimi ülkelerde dün akşam alınan bir kararla iki güne indirildi. Burada esas olan seçmenin oy kullanmasını sağlamaktır. Daraltmak değil, genişletmek gerekir. Bunun için başvuru yaptık. Biz en doğru kararın verileceğine inanıyoruz" diye konuştu.

AK Parti'de artırılmasını istedi

AK Parti de yurt dışındaki sandık sayılarının artırılması talebiyle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuru yaptığını açıkladı

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel tarafından yapılan başvuruda, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci tur oylamasının 28 Mayıs'ta yapılacağı anımsatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylaması kapsamında, sandık sayıları ile oy kullanma günlerinin artırılması ve azaltılması yönünde düzenleme yapılarak, bazı temsilciliklerde sandık sayılarının hafta içi ve hafta sonlarında azaltıldığı görülmüştür. Oy vermeye gelecek vatandaşların işlemlerinin hızlandırılmasını teminen, yurt dışında oy verme işleminin 20 Mayıs 2023'te başlayacağı ve Dışişleri Bakanlığının teklifi de göz önünde bulundurulup, yurt dışında kurulacak sandık sayılarının yeniden gözden geçirilerek, sandık sayılarının artırılması hususunda gerekli kararın alınarak temsilciliklerin bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ederiz."

Erkek: Başvurumuz kabul edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başvurudan bir süre sonra attığı sosyal medya paylaşımında "CHP olarak YSK’ya yaptığımız başvurumuz kabul edildi. ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de 20-24 Mayıs günlerinde seçmenler oylarını kullanabilecekler" dedi.

YSK da ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, 20 - 24 Mayıs arasında oy kullanılmasına karar verdiğini resmen duyurdu.