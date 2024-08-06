Yurt dışı alışverişlerinde vergi oranı artırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, yurt dışından getirilen eşyalar için belirlenen maktu vergi oranları değiştirildi.

Bu değişiklikle birlikte, yurt dışı hızlı kargo alışveriş limiti 30 euro'ya düşürüldü. İlaç cinsi alışverişte limit ise 1500 euro oldu.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen kargolarda vergi oranı yüzde 18'den yüzde 30'a yükseltilirken, AB dışı ülkelerden gelen kargolarda ise yüzde 30'dan yüzde 60'a çıkartıldı.

Ayrıca, özel tüketim vergisi (ÖTV) kapsamında değerlendirilen ürünler için yüzde 20 ilave vergi uygulanacak.