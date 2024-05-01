Yurdun dört bir yanı sele teslim!

Türkiye sağanak yağışa teslim oldu.

Yurdun dört bir yanından sağanak yağış ve sel haberleri gelirken, vatandaşların mağduriyeti de gözler önüne serildi. Ankara başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli yağış etkili oldu.

Ankara sele teslim oldu

Başkentte akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış nedeniyle bazı evleri su bastı, vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış, kentin bazı bölgelerinde su baskınlarına yol açtı. Vatandaşlar, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı. Birçok cadde ve sokakta yoğun su birikintileri oluştu, araçlar yolda, ev ve iş yerleri su altında kaldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, metrekareye düşen yağışın 70 kilogram seviyesine yaklaştığını duyurdu.

Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oldu. Kentte etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise kapalı çarşı ve iş yerlerinde yağışın durmasını bekledi.

Karabük'te sağanağın ardından dolu yağdı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. İlçede öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. İnşaat malzemeleri satan bir esnaf, akıntıya kapılan eşyalarını toplamakta güçlük çekti. Belediye ekipleri, akıntıyla gelerek rögarları tıkayan malzemeleri temizledi.

Bir süre sonra sağanağın, yerini doluya bıraktığı ilçede, yollarda ve tarlalarda yer yer beyaz örtü oluştu. Sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Eskişehir'de evleri su bastı

Eskişehir'de de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Tramvay seferlerinde bir süre aksama oldu.

Yoğun yağış nedeniyle Şirintepe Mahallesi Ülkümen Sokak'ta bulunan bazı evlerin zemin katlarını ve garajlarını su bastı. Vatandaşlar kendi imkanları ile su birikintisini tahliye etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri de tahliye çalışmalarına destek verdi.

Konya’da sağanak su baskınlarına neden oldu

Konya’nın Kulu ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Celep Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollarda ve bahçelerde su birikintileri oluştu, bazı evleri ve ahırları su bastı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları ve küçükbaşları kurtararak, tahliye çalışması başlattı.

Nevşehir'de dolu yağışı ekili arazilere zarar verdi

Nevşehir'de etkili olan dolu, tarım arazilerinde hasara neden oldu. Kent merkezinde ve kırsal bölgelerde yer yer etkili olan dolu yağışı sebebiyle sel ve su taşkınları meydana geldi.

Uşak'ta sağanak sele neden oldu

Uşak'ta etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı. Sağanak nedeniyle Uşak - İzmir kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kütahya'da sağanak etkili oldu

Kütahya'da etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Akşam saatlerinde aniden başlayan dolu ve sağanak, Parmakören, İnköy, Akkent, Kirazpınar ve Göveççi mahallelerinde sele neden oldu. Selden dolayı bölgedeki tarım arazileri sular altında kaldı. Mahallelere ulaşımı sağlayan yollarda ise hasarlar oluştu.