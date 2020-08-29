Yunus Bülbül'den tepki çeken Müslüm Gürses iddiası

KKTC’de yayın yapan bir TV programına konuk olan ünlü müzisyen, oyuncu Yunus Bülbül, Gürses-Nur aşkının derinliğinden bahsedilmesi üzerine 'Müslüm Gürses'i öldüren de Muhterem Nur’dur ifadelerini kullandı

PROGRAM SUNUCUSUNDAN UYARI

Program sunucusu Fahriye Özay da Bülbül’ün sözlerine tepki gösterdi. Özay, Bülbül’ü, "Lütfen böyle konuşmayalım, bunları konuşmayalım" diyerek uyardı. Gürses’in yakın arkadaşı Yunus Bülbül de sözünü tamamlaması gerektiğini, ilk defa böyle bir açıklama yaptığını belirterek, "Neyse boş ver. Ama biz Müslüm Baba ölmeden önce Londra’ya gittik. Londra’dan sonra eve geldik. ’Ne oldu abla Müslüm Baba’ya’ dedim. Hastaneye götürdük, hiçbir şeyi yoktu. Yemin ediyorum" dedi. Öte yandan Müslüm Gürses hayranları sanatçı Bülbül’e sosyal medyadan tepki gösterdi.