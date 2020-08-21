Yunanistan'la olası savaş durumunda ne olacak?

Doğu Akdeniz'de sular ısınmasıyla birlikte Türkiye ile Yunanistan'ın olası savaş senaryoları konuşulmaya başlandı. İki ülke arasında artan askeri gerginliği değerlendiren Genelkurmay Eski İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin "Yunanistan'ın Türkiye ile topyekun bir savaşı göze alması Atina için tam bir aptallık ve felakettir. Yunanistan Adalar Denizi'ndeki bütün kazanımlarını kaybedecektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetleri sonrası Yunanistan'ın provokasyona girişmesi bölgede suları ısındırdı.

Doğu Akdeniz'deki askeri hareketlilik



Türkiye'ye karşı tahrik edici açıklamalarda bulunan Yunanistan'dan gelen 'savaş tehdidi' Doğu Akdeniz'deki askeri hareketliliği had safhaya çıkardı.

Diplomasinden yana taraf olan Türkiye, Oruç Reis'in güvenliğini savaş gemileriyle sağlayarak bölgedeki kararlılığını devam ettirdi.

Olası Türkiye - Yunanistan savaşı

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; bölgede gerilen ilişkileri değerlendiren Genelkurmay Eski İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Türkiye'nin Yunanistan'la olası bir çatışmaya planlı olarak gireceğini söyledi.

Yunan tarafının olası bir çatışma durumunda dezavantajlı olduğunu kaydeden Pekin, "Bir çatışma çıksa bile başlangıcında önce hava kuvvetleri, sonra deniz kuvvetleri ile olacaktır ama mutlaka kara kuvvetleri devreye girecektir. Bütün bunları hesaba kattığımızda Yunanistan'ın Türkiye ile topyekun bir savaşı göze alması Atina için tam bir aptallık ve felakettir. Yunanistan şu ana kadar kazanmış olduğu, Adalar Denizi'ndeki bütün kazanımlarını kaybedecek. Avrupa Birliği'nden siyasi destek alabilir ama bu siyasi destekle sınırlı kalır" ifadelerini kullandı.

Yunanistan bunu nasıl yapacak?

Yunanistan'ın zorlayacak olan durumları anlatan Genelkurmay Eski İstihbarat Daire Başkanı Pekin, "Yunanistan çok parçalı bir ülke. 2 bin civarında ada var deniyor. Yunanistan'ın 18 milyon nüfusu var. Askerlik çağına gelenlerin sayısı belli. 4-5 milyon güçlük bir durum ortaya çıkıyor. Bu güç üretim mi yapacak yoksa savaşacak mı? Yunanistan karayı, Mora Yarımadasını nasıl savunacak? Meis ve Midilli gibi adalara lojistik ikmali nasıl yapacak?" dedi.

"Bu oluşum Türkiye ve İran'ı dışarıda bırakıyor"

Avrupa'nın amacının Türkiye'yi zayıflatarak denizciliğini ortadan kaldırmak olduğunu belirten İsmail Hakkı Pekin, Orta Doğu'da Türkiye'ye karşı yeni bir cephe kurulduğunu altını çizdi.

Türkiye ve İran'ı dışarıda bırakmak isteyen yeni bir oluşumdan bahseden Pekin şunları söyledi:

"İsrail-BAE arasındaki anlaşmaya önümüzdeki dönemde Umman, Bahreyn, Sudan, Fas, ve Suudi Arabistan'ın katılması bekleniyor. Aynı zamanda ABD'nin F-35 savaş uçağı ve gelişmiş drone teknolojisini Birleşik Arap Emirlikleri'ne satma planı var. Özetle bu bölgede yeni bir oluşum var. Bu oluşum Türkiye ve İran'ı dışarıda bırakıyor."