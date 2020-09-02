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Yunanistan'dan yeni tahrik

TRT World, Meis Adası'nın karşısında yer alan Antalya'nın Kaş ilçesine kurduğu özel kameralarla, Yunan Ordusu'nun adadaki askeri faaliyetlerini kayıt altına aldı.

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