AjansHaber.com.tr Gündem Yunanistan'dan yeni tahrik Yunanistan'dan yeni tahrik TRT World, Meis Adası'nın karşısında yer alan Antalya'nın Kaş ilçesine kurduğu özel kameralarla, Yunan Ordusu'nun adadaki askeri faaliyetlerini kayıt altına aldı. 02 Eylül 2020 15:24 Son Güncelleme: 02 Eylül 2020 15:27 trt world meis adası antalya yunanistan Yorumlar Çok İzlenen Videolar 15 Temmuz başarılı olsaydı... Binali Yıldırım, rafting yaptı Adres sordular bir kamyon dolusu dayak yediler Kadınları hedef alan motosikletli kapkaççılar iki grup arasında silahlı çatışma
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