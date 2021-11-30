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Yunanistan'dan yeni adım: Aşısız 60 yaş üstü para cezası ödeyecek

Yunanistan'da, salgınla mücadelede yeni adımlar atılıyor. COVID-19 aşısı olmayan 60 yaş üstü vatandaşlar ayda 100 euro ceza ödeyecek.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, artan vaka sayısına ve yoğun bakımlarda yatan hastaların çoğunlukla aşısız kişiler olduğuna dikkati çekerek, COVID-19'la mücadelede atılacak yeni adımları açıkladı.

Yeni tedbirler çerçevesinde aşı olmayan 60 yaş üstü vatandaşların en geç 16 Ocak'a kadar aşı randevusu almasını isteyen Miçotakis, bu tarihten sonra aşı olmayanlara aylık 100 euro ceza kesileceğini duyurdu.

"Ceza değil, koruma amaçlı br uygulama"

Miçotakis, aşı olmayanlardan toplanacak ceza bedellerinin hastanelerin finanse edilmesi için kullanılacağını ifade etti.

Bunun "ceza" amaçlı değil, "koruma" amaçlı bir uygulama olduğunu savunan Miçotakis, yaklaşan Noel tatili öncesi, virüsün yayılmasını önleme amacıyla 6-12 Aralık'ta 18 yaş üstü herkese, aşılı veya aşısız olmalarına bakmaksızın ücretsiz COVID-19 testi verileceğini açıkladı.

Miçotakis, salgının Noel tatili sürecindeki seyrini belirlemek ve kontrol altına almak amacıyla erişkinlere 3-7 Ocak'ta da ücretsiz COVID-19 testi dağıtılacağını belirtti.

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