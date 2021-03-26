Yunanistan'dan savaş çıkaracak tahrik!

Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ayaklanmanın 200. yılını kutladığı Bağımsızlık Günü, Antalya Kaş'ın hemen karşısında yer alan Meis Adası'nda Yunan ordusunun provokasyonuna dönüştü.

Başkent Atina'daki resmi törenlere Birleşik Krallık Galler Prensi Charles ve eşi Camilla, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly gibi uluslararası konuklar katıldı.

Atina'nın simgesel Sintagma Meydanı'ndaki törende Fransız ve ABD jetleri havalandı, Yunan ordusuna ait savaş uçakları ve helikopterler uçtu. Cumhurbaşkanlığı Muhafızları da geleneksel üniformalarıyla yine meydanda yürüdü.

Kutlamalara bir video mesaj gönderen ABD Başkanı Joe Biden, gece yarısı Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yunan basını görüşmenin yarım saat sürdüğünü bildiriyor.

Doğu Akdeniz krizinde açık şekilde Atina'yı destekleyen Joe Biden, tebriklerini ilettiği Miçotakis'e Washington'ı ziyaret etmesi için davet gönderdi, iki ülke arasındaki 'güçlü ikili ilişkilerin' daha da derinleştirilmesini istediğini söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan, Doğu Akdeniz'de istikrar umudunu iletti. İki lider ayrıca enerji güvenliği, Çin, Rusya ve Batı Balkanlar gibi ortak çıkarlarının olduğu konularda koordinasyon içerisinde hareket etme konusunda anlaştılar" denildi.

Yunan hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde görüşmenin 'çok iyi bir havada geçtiğini' belirten Kathimerini gazetesi, Biden'ın Yunanistan'ın kritik bir NATO müttefiki ve Doğu Akdeniz'de istikrarın sağlanması için önemli bir güç olduğunu söylediğini de belirtti.

Antalya'nın Kaş ilçesine birkaç kilometre uzaklıktaki Meis Adası'nda ise, Yunan savaş uçakları alçak uçuş yaptı. Sosyal medyada iki F-16 jetinin Meis üzerinden geçtiği çok sayıda görüntü paylaşıldı.

Meis Adası'ndaki bir tepede askerlerin ellerinde Yunanistan bayraklarıyla savaş uçaklarını selamladığı görüntüler de yine sosyal medyada paylaşılan video kayıtları arasındaydı.

Sosyal medyada yer alan bir fotoğrafta ise, Meis etrafında devriye gezen güdümlü füze taşıma kapasiteli Yunan savaş gemisi P68 HS Daniolos'un 1821 ayaklanmasına ait bayrak taşıdığı görüldü.

Savaş uçaklarının Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nden kalkış yaptığını aktaran Yunan medyası, geçtiğimiz yaz mevsiminde sıkça gündeme gelen Meis'teki alçak uçuşla Türkiye'ye yanıt verildiğini yazdı.

ABD VE RUSYA'DAN SAVAŞ GEMİLERİYLE DESTEK

Yunanistan'a, 25 Mart'tan bir gün önce hem ABD hem de Rusya'dan savaş gemileriyle açık destek geldi. Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne demirleyen USS Eisenhower uçak gemisini ziyaret eden Başbakan Kiryakos Miçotakis'in gezisi, Yunan medyasında ilk haberdi.

Başbakan Miçotakis'in yanında Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve ABD'nin Yunanistan hayranı Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt vardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Atina'nın davetine ret yanıtı verdiğini daha önce duyurmuştu. Ancak Rusya kutlamalara bir savaş gemisi gönderdi. Amiral Kasatonov isimli fırkateynin başkent Atina'daki Pire Limanı'na demirlediğini Rusya'nın Atina Büyükelçiliği resmi Twitter mesajıyla ilan etti.

Rusya'nın Atina Büyükelçiliği, ayrıca, Rus lider Vladimir Putin'in Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Başbakan Miçotakis'e gönderdiği kutlama mesajını da Twitter hesabına sabitledi.

ABD SAFINI SEÇTİ

USS Dwight D. Eisenhower'ın başını çektiği, 22 savaş gemisi ve 5 bin 600 askerden oluşan Taarruz Gücü, ABD tarafından Mart ayı başında Yunanistan'a destek için Doğu Akdeniz'e gönderildi.

Yunanistan ve ABD ordusu Türkiye'ye gözdağı vermek için uçak gemisinin de yer aldığı tatbikatlar yaptı, ardından USS Eisenhower Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne demirledi.

Washington'a geçen yıl F-35 savaş uçakları için resmen başvuran Yunanistan, ayrıca Türkiye korkusuyla bir diğer sıkı fıkı müttefiki Fransa'dan 18 Rafale jeti satın aldı. Türkiye ise ABD tarafından F-35 programından daha önce çıkarılmıştı.

Yunanistan, Türkiye korkusuyla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Doğu Akdeniz'i uluslararası bir oyun sahasına çevirdi. Yunan ordusu, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle birçok tatbikata girişti. Yunan ordusu, Türkiye'ye karşı F-35 jetleri istediği ABD ile 2021'in başlamasıyla arka arkaya tatbikatlar yaptı. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı.

Doğu Akdeniz'de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı ülkeler Yunanistan'ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD'de de katıldı. Washington bununla da kalmadı, uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı.

Ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Yunanistan'a özel bir ziyaret yaptı, rotası kuzeydeki Selanik'ten güneydeki Girit'e uzanıyordu. Suda Üssü'nü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le birlikte gezen Pompeo'nun ziyaretinin hemen ardından sıra dışı bir gelişme yaşandı. Atina yönetimine açık şekilde destek veren ABD'nin, bununla da kalmayıp Suda Üssü'ne bir savaş gemisi konuşlandırdığı yine Yunan medyasına yansıdı.

SUUDİ JETLERİ DE SUDA ÜSSÜ'NDE

Doğu Akdeniz krizinde büyük bir silahlanma yarışı başlatan ve köşeye sıkıştıkça birçok ülkeyi bölgeye davet eden Yunanistan, yeni meydan okumalara girişti.

Yunan basını 'Suudi F-15'leri Yunan jetleriyle Ege'nin üstünde-Türkiye'nin hüsranı' başlıkları attı, bir başka ülkenin daha Yunanistan'a destek için Doğu Akdeniz'de tatbikat yaptığını yazdı.

Medyadaki haberlerde, Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne inen altı Suudi F-15 jetinin Yunan F-16 ve Mirage savaş uçaklarıyla kanat kanada uçtuğu belirtildi ve bu hamlenin Ankara'yı kızdırdığı savunuldu.

Yerel medya, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı Suudi Arabistan'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın da desteğini aldığını, bölgenin en büyük askeri gücü İsrail'in de aynı ittifakta yer aldığını yazdı.

İLK DRONE'LAR NİSAN AYINDA KONUŞLANIYOR

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da çatışmaların kaderini değiştiren Türk SİHA'larına karşı Yunanistan Ege Denizi'ndeki İskiri Adası'na (Skyros) drone üssü kuruyor. Yunan medyası, İsrail'den kiralanan ilk insansız hava araçlarının Nisan ayında adaya konuşlanacağını duyurdu.

Yunan Silahlı Kuvvetleri için yeni bir dönemi başlatacak dronelar için geri sayımın başladığını belirten To Vima gazetesi, Heron insansız hava araçlarının üç yıllığına kiralandığını aktardı.

Yunanistan, söz konusu iki drone'la Ege Denizi'ndeki Türk hareketliliğini havadan gözetlemeyi deneyecek. To Vima, iki dronenun eklenmesiyle Yunan ordusunun sadece bir seviye değil, insansız hava araçları alanında birkaç seviye birden yükseleceğini savundu.

Atina yönetimi, Türk SİHA'larının önüne geçmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden SkyKnight veya İsrail'den Demir Kubbe (Iron Dome) hava savunma sistemini de almak istiyor.

ABD'den Fransa'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suudi Arabistan'a, Mısır'dan İsrail'e birçok ülkeyle Türkiye karşısında işbirliğine giden Yunanistan, geçtiğimiz haftalarda Hydra savaş gemisini Birleşik Arap Emirlikleri'ne tatbikat için göndermişti. Hydra fırkateyni dönüş yolunda İsrail'in Hayfa limanına uğradı ve iki ülkenin savaş gemileri birlikte tatbikat yaptı.