Yunanistan'dan küstah açıklama

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında konuşlu olan askerler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Petsas, askerlerin adalardan çekilmesinin söz konusu olmadığını belirterek, Yunanistan'ın egemenliğini korumakl için her şey yapacağını söyledi

SKAI TV'ye konuşan Yunan sözcü, Miçotakis ile Erdoğan arasında bir görüşme olup olmayacağını sorusunu da cevapladı. Petsas, iki ülke arasında güven tahsis edilir ve gerekli hazırlıklar yapılırsa bunun mümkün olabileceğini söyledi.