AjansHaber.com.tr Dünya Yunanistan'dan küstah açıklama

Yunanistan'dan küstah açıklama

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Ege Denizi'ndeki Yunan adalarındaki askerlerin çekilmeyeceğini açıkladı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında konuşlu olan askerler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Petsas, askerlerin adalardan çekilmesinin söz konusu olmadığını belirterek, Yunanistan'ın egemenliğini korumakl için her şey yapacağını söyledi

SKAI TV'ye konuşan Yunan sözcü, Miçotakis ile Erdoğan arasında bir görüşme olup olmayacağını sorusunu da cevapladı. Petsas, iki ülke arasında güven tahsis edilir ve gerekli hazırlıklar yapılırsa bunun mümkün olabileceğini söyledi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Türkiye istediğini aldı
"Tiksindim ve bu konseyden utanıyorum"
Erdoğan'la görüşmek için sıraya girdiler
Türkiye'ye büyük övgü
PKK'nın, kızını kaçırdığı annenin eylemi sürüyor
Yunanistan’dan 15 yıllık askeri plan
Rumların kibri AB'yi usandırdı