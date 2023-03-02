Yunanistan'daki tren kazasında can kaybı artıyor!

Yunanistan'da dün Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı. Yapılan son açıklamalara göre kazada 43 kişi hayatını kaybetti.

Kazanın ardından trendeki yolcular, otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini'ye götürüldü.

Olay yerine giden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bundan sonra tek bir şeyin garantisini verebilirim. Bu trajedinin nedenlerini bulacağız ve böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Yunanistan'da meydana gelen tren kazası nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e geçmiş olsun mesajı gönderdi.

3 günlük yas ilan edildi

Yunanistan hükümeti, ülke tarihindeki en ölümcül tren kazasının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Ülkede ilan edilen yas süresince tüm kamu kurumlarındaki bayraklar yarıya indirilecek ve bütün kutlama programları iptal edilecek.

Atina ve Selanik sokakları karıştı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, tren kazasını protesto eden göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Hellenic Train ofislerinin bulunduğu binanın önünde bir araya gelen binlerce gösterici, "Kaza değil, cinayet" yazılı pankartlar açtı.

Polis, yerlerini terk etmek istemeyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.