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Yunanistan'daki çirkin başlığa tepki: Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Yunanistan’da bir gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret edilmesine tepki gösterdi.

Çelik tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi. “Yunanistan’da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz” diyen Çelik şunları dile getirdi:

"Yunanlı politikacıların zehirli dili var"

“Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır.”

 

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