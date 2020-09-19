Yunanistan'daki çirkin başlığa tepki: Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır

Çelik tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi. “Yunanistan’da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz” diyen Çelik şunları dile getirdi:

"Yunanlı politikacıların zehirli dili var"

“Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır.”