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Yunanistan'da uçak kazası!

Eğriboz Adası'ndaki Karistos bölgesinde Yunanistan'a ait yangın söndürme uçağı düştü. Uçağın düşme anı canlı yayında görüntülendi.

Yunanistan'daki orman yangınlarıyla mücadele eden bir uçağın Salı günü düştüğü bildirildi.

Devlet yayın kuruluşu ERT, kazanın Atina yakınlarındaki Karistos bölgesinde üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Uçağın düşme anı canlı yayında görüntülendi. İşte o görüntüler..

 

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