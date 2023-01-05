Yunanistan'da nisan ayından önce seçim yok

Yunan basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in genel seçimlerin dört yıllık görev süresi tamamlanınca yapılacağına ilişkin sözüne sadık kalacağı öne sürüldü.

Bugün Başbakanlıkta yapılan toplantıda, 2023'e ilişkin hükümet programı ele alınırken, Miçotakis'in genel seçimler için nisan ayı sonrasını işaret ettiği savunuldu.

Yunanistan'da son genel seçimler 7 Temmuz 2019'da gerçekleşmiş, Yeni Demokrasi Partisinin tek başına iktidara gelmesi ile sonuçlanmıştı.