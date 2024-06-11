AjansHaber.com.tr Dünya Yunanistan'da korkutan depremler!

Yunanistan'da korkutan depremler!

Yunanistan'ın belli bölgelerinde arka arkaya üç deprem meydana geldi. Sarsıntı bölge sakinlerini korkuttu.

Yunanistan'ın Evritania, Karditsa ve Achaea şehirlerinde üç deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada Evritania'da meydana gelen depremin şiddetinin 3,8, Karditsa'daki depremin büyüklüğünün 4,2 ve Achaea'da meydana gelen depremin de 4,3 şiddetinde olduğu belirtildi.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya'ya gidecek
İran 28 Haziran'da seçime gidiyor
Avrupa'da sağın yükselişi!
Donald Trump: "Taylor Swift çok güzel ama.."
Yunanistan'da korkutan depremler!