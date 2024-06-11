Yunanistan'da korkutan depremler!

Yunanistan'ın Evritania, Karditsa ve Achaea şehirlerinde üç deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada Evritania'da meydana gelen depremin şiddetinin 3,8, Karditsa'daki depremin büyüklüğünün 4,2 ve Achaea'da meydana gelen depremin de 4,3 şiddetinde olduğu belirtildi.