Yunanistan'da korkutan depremler!
Yunanistan'ın belli bölgelerinde arka arkaya üç deprem meydana geldi. Sarsıntı bölge sakinlerini korkuttu.
Yunanistan'ın Evritania, Karditsa ve Achaea şehirlerinde üç deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada Evritania'da meydana gelen depremin şiddetinin 3,8, Karditsa'daki depremin büyüklüğünün 4,2 ve Achaea'da meydana gelen depremin de 4,3 şiddetinde olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 11, 2024
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Evritania, Stereá Elláda (Yunanistan)
Tarih:2024-06-11
Saat:20:55:55 TSİ
Enlem:39.05889 N
Boylam:21.44278 E
Derinlik:5.5 km
Detay:https://t.co/aQ47JJOyEg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 11, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Karditsa, Thessalia (Yunanistan)
Tarih:2024-06-11
Saat:21:00:26 TSİ
Enlem:39.39972 N
Boylam:22.1025 E
Derinlik:7.19 km
Detay:https://t.co/DuLCaUrvxt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 11, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Achaea, Dytiki Ellada (Yunanistan)
Tarih:2024-06-11
Saat:22:08:23 TSİ
Enlem:38.22972 N
Boylam:21.85333 E
Derinlik:7.52 km
Detay:https://t.co/NE7Y7ckbWz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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