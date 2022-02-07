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Yunanistan'da gündem Türk İHA ve SİHA'ları

Yunan medyası, Atina yönetiminin Türk İHA ve SİHA'larına karşı çaresiz kaldığı ve çözüm arayışında olduğunu yazdı.

Yunanistan'ı Türk İHA ve SİHA'larının korkusu sardı.

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Yunan medyasında hemen her gün Türk İHA ve SİHA'ları için Atina'daki endişeyi yansıtan haber ve yorumlar dikkat çekiyor.

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Yunan Kathimerini gazetesi, Türk İHA ve SİHA'larının Yunanistan için tehdit oluşturduklarını vurguladı.

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Yunan emekli korgeneral Evangelos Yeorgusis ise Türk İHA’larının düşük maliyetli keşif uçuşlarının Yunanistan’ı zorladığını itiraf etti. İHA’lara karşı Yunan F-16’larının üslerinden havalanmasının çok yüksek maliyetli olduğunun da altını çizdi.

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