Yunanistan'da, fotoğraf sanatçısı Knut Bry casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Midilli Adası Limanı'nda fotoğraf çekerken gözaltına alınan 75 yaşındaki Bry, ifade vermek için pazartesiye kadar ek süre talep etti.

Bry'ın fotoğraf makinesinde bulunan, Sahil Güvenlik devriye botu ve savaş gemisine ait fotoğraflar suçlamanın gerekçesi olarak gösterildi.