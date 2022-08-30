Yunanistan'da dinleme skandalı büyüyor: Parlamento harekete geçti

Komşu Yunanistan'da 'telefon dinleme' depremi hız kesmeden devam ediyor.

Skandal Miçotakis'in yeğenine kadar uzanırken Yunan Parlamentosu'ndan beklenen adım geldi.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Parlamento üyeleri casus skandalı hakkında meclis soruşturması başlatma kararı aldı.

SKANDAL ORTAYA ÇIKTI İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Yunanistan'da gazeteci Thanasis Koukakis'in ve Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) Lideri Nikos Androulakis'in cep telefonuna casus yazılım yerleştirildiği ve yasadışı şekilde dinlendiği yönündeki iddialar, Yunan İstihbarat Teşkilatı’nda (EYP) istifaya neden olmuştu.

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon, istifasını Başbakan Kiryakos Miçotakis’e sunmuştu.

Başbakana bağlı olan Panagiotis Kontoleon’un istifasının kabul edildiği açıklanırken, konuyla ilgili açıklama yapan PASOK Lideri Nikos Androulakis açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

'Bu beni şoke eden bir konu çünkü bir AB ülkesinde, önceki nesillerin yaşadığı durumları kişisel olarak deneyimlemeyi hiç beklemiyordum. Ne yazık ki, hükümetin umutsuz bir girişimde bulunduğunu görüyorum. Gizli servislere bizi izlemeleri için para ödemiyoruz. Demokrasiyi ve devlet kurumlarını baltalayanların kim olduğunu söylemeleri için onlara para ödüyoruz. Cep telefonumu robotlaştırıp kamera ve mikrofonu kapalıyken bile istediği zaman açabilecek kadar gelişmiş bir yazılımla beni tuzağa düşürmeye çalışanların belli bir amacı vardı. Adaletten, hükümetten ve yetkili kurumlardan gerçeği öğrenmeyi bekliyorum.'

MİÇOTAKİS’İN YEĞENİ DE İSTİFA ETTİ

Yunan medyasında yer alan haberlerde, söz konusu casus yazılım programını satan 'Intellexa' firmasının sahibi Feliks Bicios’un, Başbakan Kiriakos Miçotakis’in yeğeni de olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis ile bazı iş ilişkilerinin bulunduğu iddia edimiş, Dimitriadis, bu iddiaların daha güçlü şekilde gündeme gelmesi üzerine 'Başbakan Miçotakis’i yıpratmamak ve korumak amacıyla' dün istifa ettiğini açıklamıştı.

İsrail merkezli NSO Group'un casus yazılımı Pegasus'un Dünya genelinde 50 binden fazla telefonu izlemeye aldığının ortaya çıkması ile Avrupa Parlamentosu özel bir komite kurmuştu. ABD hükümeti, Pegasus'un ithalatını ve kullanımını yasaklarken teknoloji devi Apple şirkete dava açmıştı.