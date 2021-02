Yunanistan’da Çiknopempti’ye sayılı günler kaldı

Her ne kadar resmi tatil olmasa da Yunanistan’da Paskalya yortusu öncesi 40 günlük hayvansal ürünlerin yemelerinin yasak olduğu Ortodoks Orucu başladığından, “Dumanlı Perşembe” anlamına gelen “Çiknopempti” gününde Yunanlılar, her köşede mangalları yakıp kırk günlüğüne mahrum kalacakları et ürünlerinin tadını çıkarıyorlar.

Koronavirüs olmayan yıllarda, ilkokullarda bile öğretmenler öğrencilerine mangal yaparak günü kutlardı.

Bu yıl Çiknopempti 4 Mart 2021 tarihine denk geliyor.

“Temiz Pazartesi” ise resmi tatil. Tatil için üç günlük fırsat arayanlar için ilk durak.

İşte 2021 yılının geri kalan bölümünde Yunanistan’daki resmi tatil günleri:

15 Mart Pazartesi: Temiz Pazartesi

25 Mart Perşembe: Ulusal Bağımsızlık Bayramı ve Evangelismos tis Theotoku

30 Nisan Cuma: Büyük Cuma

1 Mayıs Cumartesi: İşçi Bayramı

2 Mayıs Pazar: Paskalya

3 Mayıs Pazartesi: Paskalya Pazartesisi

15 Ağustos Cumartesi: Kimisi tis Theotoku (15 Ağustos Yortusu)

28 Ekim Çarşamba: OHİ Bayramı

25 Aralık Cumartesi: Noel

26 Aralık Pazar: Noel’in ikinci günü