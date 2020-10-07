Yunanistan'da Altın Şafak Partisi suç örgütü ilan edildi

Türkiye ve göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen Altın Şafak Partisi, 2012 ile 2015 yıllarında yapılan üç seçimde yüzde 6 ile yüzde 7 arasında oy almayı başarmıştı. Parti son olarak 2018 seçimlerinde ise yaklaşık yüzde 3 oy almayı başarmıştı.

Nazi yanlısı parti üyeleri Yunan kamuoyunda sık sık antisemit ve neonazi olarak tanımlanıyordu.