Yunanistan'da Altın Şafak Partisi suç örgütü ilan edildi
Yunan mahkemesi, aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin suç örgütü olduğuna karar verdi.
Türkiye ve göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen Altın Şafak Partisi, 2012 ile 2015 yıllarında yapılan üç seçimde yüzde 6 ile yüzde 7 arasında oy almayı başarmıştı. Parti son olarak 2018 seçimlerinde ise yaklaşık yüzde 3 oy almayı başarmıştı.
Nazi yanlısı parti üyeleri Yunan kamuoyunda sık sık antisemit ve neonazi olarak tanımlanıyordu.
Yunanistan’da aşırı sağcı Altın Şafak Partisi suç örgütü sayıldı— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 7, 2020
🔹Alınan kararın ardından, başta başkent Atina olmak üzere Yunanistan’ın birçok şehrinde terör örgütü PKK’ya yakınlığıyla bilinen ANTİFA üyeleri ile Altın Şafak üyeleri sokağa çıktı. pic.twitter.com/sQeEilWmHM
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