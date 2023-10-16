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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 51 FETÖ'cü yakalandı!

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ mensubu 51 zanlı gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerinin yasa dışı sınır geçişlerine yönelik yoğun çalışmaları devam ediyor.

Son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgedeki kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 51 şüpheli gözaltına alındı.

Arama kaydı olan 36 şüpheli tutuklandı

FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen şüpheliler hakkında arama kaydı olduğu öğrenildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılık sorgunun ardından salıverildi.


Şüphelilerden 36'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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