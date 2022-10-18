Yunanistan'a kaçarken yakalanan teröristler!
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından dün Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan PKK şüphelisi H.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen H.G, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen T.B, N.B. ve H.B.A yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu tespit edildi.
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