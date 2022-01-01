Yunanistan'a Ege'de 12 mil uyarısı

Öte yandan Türkiye'nin 2022 yılında Ege'de 3 ayrı noktada atış eğitimi yapacağı bilgisi paylaşıldı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, TGC BAYRAKTAR’da yaptığı konuşmada, Yunanistan ile iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğumuzu da vurguladı. Bakan Akar, ziyaret sonunda bahriyelilerin yeni yılını kutlayarak personele görevlerinde başarılar diledi.https://t.co/IbMSkkG9jx pic.twitter.com/ScqqrRNVp4