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Yunanistan'a Ege'de 12 mil uyarısı

Milli Savunma Hulusi Akar'dan Yunanistan'a yönelik açıklamalarında; "Sorunların diyalogla çözülmesinden yanayız" dedi.

Öte yandan Türkiye'nin 2022 yılında Ege'de 3 ayrı noktada atış eğitimi yapacağı bilgisi paylaşıldı.

 

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