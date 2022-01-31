Yunanistan Türk maskeleri ile sallandı, o maskelerin üreticisi sadece Ajanshaber'e konuştu

-Ajanshaber Özel-

Yunanistan parlamentosunu karıştıran Türk maskelerinin üreticisi Flashmask'ın sahibi Marsel Turgut sadece Ajanshaber'e konuştu: "Gurur duyuyoruz"

Firmanın yetkilisi Marsel Turgut Yunanistan'da kriz çıkaran maskelerle ilgili açıklamalarda bulundu;

"Yunanistan Parlamentosu'na gideceğini biliyorduk"

"Uzun yıllardır medikal ürünler ihracatı yapıyoruz. Bize böyle talepler hep gelir, bir kısmı gerçekleşirken bir kısmına sadece fiyat vermekle kalırız. Bu sefer Almanya'dan bir firma aradı, Yunanistan'da bir ihale aldıklarını, hatta maskelerin Yunanistan Parlamentosu'nda kullanılacağını söyledi. Açık söyleyeyim, başta ciddiye almadım. 3 hafta önce gerçekleşti görüşmemiz, akabinde firma ürünleri aldı. Yeni bir üretim yapmadık, elimizdeki stokları teslim ettik."

"Gurur duyduk"

Marsel Turgut şöyle devam etti;

"Bu yaşanılan olay, ülkemiz ve bizim açımızdan gurur verici, çünkü medikal üretim konusunda geldiğimiz noktayı da hoş bir şekilde ortaya koydu,dünyaya duyurdu, mutluyuz. Hoş bir durum yaşandı hem firmamız hem de ülkemiz için."

Ne olmuştu?

Yunanistan'da Ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon'un (SYRIZA), pandemi ve geçen pazartesi günü Atina'daki kar fırtınasının yol açtığı kaos için hükümetin istifası talebiyle parlamentoya verdiği soru önergesi görüşmelerinin ikinci gününde yani cumartesi, milletvekillerine 10’ar adet yüksek korumalı maske dağıtılacağı açıklandı.

Komünist vekil açıkladı: "Çıkarlar daha önemli"

Oturum devam ederken söz alan Yunanistan Komünist Partisi (KKE) milletvekili Liana Kaneli, görüşmelerde konuyu gündeme taşıdı.

Kaneli, “Biliyor musunuz? Bizlere dağıttığınız maskeler Türk malı. Meriç’ten mültecilerin geçişine izin verilmiyor ama maskeler geçiyor. Çıkarlar daha önemli tabii. Kelimelerin artık bir anlamı kalmadı” dedi. Kaneli’nin bu sözleri üzerine parlamentoda kahkahalar ve mırıldanmalar duyuldu.

"Ben olsam seçmezdim"

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi üyesi Parlamento Başkanı Kostas Tasulas, oturum sonrası Yunan gazeteciler ile sohbetinde "Parlamentodaki sağlık komisyonu, 5 bin maske satın alımı için ihale açtı. İhaleyi en düşük fiyatı veren (bin Euro) firma kazandı. Ambalajın üzerinde İngiltere ve Almanya bayrakları vardı. Aşağıda bir yerde de Alman firmanın maskeleri İstanbul’da imal ettiği belirtiliyordu. Ben olsam, ihaleyi açan komisyonda yer alsaydım, bu maskelerin tercih edilmemesini söylerdim" şeklinde konuştu.