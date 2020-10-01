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Yunanistan sınırında hareketli anlar

Edirne Yunanistan hattında hareketli anlaryaşanıyor. Sınırdan Yunanistan’a geçmeye çalışan terör örgütü bağlantılı şahıslar yakalandı.

Millî Savunma Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklamada, terör örgütleri ile bağlantısı olduğu tespit edilen kişilerin yakalandığı belirtildi.

Edirne Yunanistan sınırında yaşanan hareketlilik Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir paylaşımla duyuruldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, 12 terör örgütü bağlantılı kişinin yakalandığı belirtildi.

MSB: “Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve Edirne hudut hattından Yunanistan’a geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı” ifadeleri kullanıldı.

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