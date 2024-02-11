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Yunanistan sınırında 4 FETÖ üyesi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4 FETÖ mensubunun yakalandığını bildirdi.

Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 FETÖ mensubu yakalandı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişi, Edirne'de görev yapan hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucu yakalanan kişilerin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

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