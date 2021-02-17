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Yunanistan sınırda göçmenleri dövüp ölüme terk etti

Yunanistan tarafından telefonları ve paraları alınan, şiddet uygulanarak yasa dışı yollarla Türkiye’ye sınır dışı edilmeye çalışılan bir grup göçmen, Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Göçmenlerin Yunanistan sınırındaki amansız mücadelesi sürüyor…

Milli Savunma Bakanlığı’ndan edinilen son bilgilere göre bir grup göçmenin, Yunanistan güçleri tarafından telefonları ve paraları alındı.

Bununla da yetinmeyen Yunan güvenliği, o göçmenlere şiddet uyguladı.

ÖLÜME TERK ETTİLER

Göçmenler, sonrasında yasa dışı yollarla Türkiye’ye sınır dışı edilmeye çalışıldı.

Burada ölüme terk edilen göçmenler, Türk güvenlik güçleri tarafından mahsur bırakıldıkları bölgeden kurtarıldı.

DONMAK ÜZEREYKEN KURTARILDILAR

Donmak üzereyken kurtarılan göçmenler, Edirne’deki Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

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