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Yunanistan şiddetli depremle sarsıldı

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Yunan medyasının son dakika haberiyle duyurduğu başkent Atina'yı da sallayan 5,1 büyüklüğündeki şiddetli depremde henüz can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Uyarı yapılmıştı

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Yunanistan’ın önde gelen sismologlarından Selanik Üniversitesi’nde görevli Prof. Vasilis Papazahos, Mora Yarımadası ve Girit Adası'nı etkileyecek büyük depremlerle ilgili uyarı yapmıştı.

 

 

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