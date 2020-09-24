Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, 2020 - 2034 yılları arasındaki düzenine dair askeri plan sundu

Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, Genelkurmay Başkanı Floros ve üst düzey askeri yetkililer, Yunan ordusunun 2020 - 2034 yılları arasındaki düzenine dair askeri plan sundu.

Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ve Genelkurmay Başkanı Floros, üst düzey askeri yetkililer ile birlikte Yunan parlamentosunu 15 yıllık yeni savunma planıyla ilgili bilgilendirdi.

Yaklaşık 2 saat 15 dakika süren toplantıda 60 milyar dolara mâl olacak olan yeni plan detayları ile birlikte devlet yetkililerine sunuldu.

Buna göre Yunan ordusuna yeni ekipmanlar eklenecek, gereksiz birliklerin fesh edilmesi ile birlikte yeni düzenli birlikler kurulacak ve modernizasyona gidilecek.

Plana göre önümüzdeki yıllarda Yunan ordusu envanterine en az 18 Rafale savaş uçağı, en az bir filo F-35, yeni helikopterler ve 6 yeni fırkateyn eklenecek.

Öte yandan hava savunma sistemleri ve fırkateynler modernize edilirken ordunun değişik birimlerine İHA’lar tedarik edilecek.

Ayrıca yerli savunma sanayiine destek verilmesi de plan gündeminde.