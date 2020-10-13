Yunanistan: "Oruç Reis bölgede olduğu sürece görüşmelere katılmayacağız"

Türkiye’nin Oruç Reis gemisinin Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetleri yürüteceğini duyurmasının ardından Atina'dan Ankara'yla yapılması beklenen istikşafı görüşmelere ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Yunanistan ile istikşafi görüşmeler

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in kıta sahanlığı bölgesinde kaldığı sürece Türkiye'yle istikşafi görüşmelere katılmayacaklarını söyledi.

Ne olmuştu?

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Türkiye'nin NAVTEX ilanına tepki göstererek "Bu, doğrudan bölgedeki barışı ve güvenliği tehdit eden bir adımdır" ifadelerini kullanılmıştı.

22 Ekim tarihine kadar ilan edilen NAVTEX sonucunda Oruç Reis, Türkiye ile Yunanistan arasında gerilime neden olan Meis adasının güneyinde görev yapacak.

Oruç Reis'e ayrıca Ataman ve Cengizhan isimli gemiler de eşlik edecek.

AB liderleri son zirvede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları arama faaliyetlerini durdurmaması halinde aralık ayına kadar yaptırımlarla karşılaşacağına dair uyarmıştı. Sırada 15-16 Ekim'deki AB zirvesi var.

İngilizce NAVigational TEleX kelimelerinden kısaltılan NAVTEX, gemilerin seferleriyle birlikte denizcilere meteorolojik tahminlerin iletilmesi ve gerektiğinde uyarıların yapılması için kullanılan bir uluslararası yazılı haberleşme sistemi.