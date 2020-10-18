Yunanistan insanlığa 27 kilometrelik çit örüyor

Yunanistan’ın göçmenlere yönelik geçiş engellerine yönelik girişimlerine her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Atina yönetiminin Meriç sınır bölgesine, olası toplu göçmen akınlarına karşı kullanmak üzere, taşınabilir, güçlü ses dalgaları yayabilen iki yeni cihaz yerleştirdi.

Türk-Yunan sınırında, Meriç bölgesinde yapılacağı açıklanan yeni tel duvarın inşasına da başlandığı ifade edildi.

Göçmenlere yönelik inşa edilen çitlerin temel atma törenine Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in katılacağı ifade edildi.