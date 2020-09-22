AjansHaber.com.tr Dünya Türkiye-Yunanistan görüşmeleri başlıyor

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile istikşafi görüşmeler yakında başlayacak

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin "yakında" başlayacağı bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan ile Türkiye, istikşafi görüşmelerin 61. turunun yakında İstanbul'da yapılması yönünde anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.

İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Bu tarihten sonra iki ülke arasındaki görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bebeğinin cinsiyeti için eşinin karnını deşti
Reza Zarrab BAE işbirliği
Terör örgütü YPG/PKK'ya güvence verdi
Yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor
Birleşik Krallık'ta "Kovid-19 testi yapmayın" emri
Fransa'dan Doğu Akdeniz manşeti
Kaykay üzerinde diş çeken diş hekimine 12yıl hapis