Yunanistan bu kez ezber bozdu. Firari HDP’li başkanı ve FETÖ’cüyü geri itti

Konya HDP İl Eşbaşkanı Songül Çetin ile teşkilat çalışanı Erol A.’nın 29 Haziran’da Edirne’den Yunanistan‘a kaçmak isterken yakalanmasıyla ilgili de yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP’li Çetin’in yurtdışına kaçmak için bankadan 350 bin lira kredi çektiği ve parayı kendisini yakalayıp geri iten Yunan sınır güvenlik polisine kaptırdığı ortaya çıktı.

Sabah gazetesinden Halit Turan’ın ulaştığı bilgilere göre kaçış planı şöyle gelişti. Konya HDP İl Eşbaşkanı Songül Çetin ile HDP Selçuklu ilçe teşkilatı çalışanı Erol A. hakkında Konya 2. Ağır Ceza mahkemesi tarafından ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

Songül Çetin yakalama kararı çıktıktan sonra kaçış planı yaptı. Çetin Konya’daki bir bankadan 350 bin lira kredi çekti. Çektiği kredinin 300 bin lirasını 17 bin Euro’ya dönüştüren Çetin, Erol A. ile birlikte Yunanistan’a kaçmak için harekete geçti.

PARAYI YUNAN POLİSİNE KAPTIRDI

Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan’a ulaşan Songül Çetin ile Erol A., Yunan sınır güvenlik polisi tarafından yakalandı. Songül Çetin’in üzerindeki yaklaşık 17 bin Euro’yu alan Yunan sınır polisi Çetin’i Erol A. ile birlikte geldikleri bota bindirerek geri Türkiye’ye gönderdi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, örgüt mensubu Erol A. ile Songül Çetin’in Yunanistan tarafından geri itildiğine yönelik istihbari bilgiye ulaştı. İki zanlının Türkiye’ye girişi yapmasının ardından Jandarma ekipleri harekete geçti. Uzunköprü ilçesi Eskiköy yol ayrımında yapılan takip sonrasında Konya HDP İl Eşbaşkanı olan Songül Çetin ile Erol A. yakalandı.

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olma ve terör örgütü propaganda yapma suçlarından haklarında dosya bulunan şüpheliler, tutuklandı. Songül Çetin’in Yunanistan’a kaçma planı suya düşerken, kaçış öncesinde yapmaya çalıştığı banka vurgunu da deşifre oldu.

FETÖ’CÜYÜ DE GERİ PAKETLEDİLER

Yüzlerce FETÖ’cü teröriste ev sahipliği yapan Yunanistan, Balıkesir mahrem imamlık yapan firari FETÖ’cü Ahmet Doğan’ı da geri itti.

Yeni Şafak gazetesinden Şahin Şen’in haberine göre, 2010-2015 yılları arasında FETÖ’nün Balıkesir öğretmenler imamlığını yapan ve firari Ahmet Doğan, Mayıs ayında Edirne’de yakalanarak tutuklandı. Doğan hakkında Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından İsa Tanalı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede Doğan’ın ilginç kaçış hikâyesine yer verildi. İddianameye göre Doğan, 20 Mayıs günü Meriç Nehri’ni geçerek Yunan topraklarına ulaştı. Ancak bu Doğan’ın kurtulmasına yetmedi. Yunan güvenlik güçleri değerli eşyalarını aldıktan sonra botla Türkiye’ye geri itti.

KIZININ DÜĞÜNÜNE GİDİYORMUŞ

Serem Köyü Hudut Karakolu ekiplerince yakalanan Ahmet Doğan ifadesinde KHK ile ihraç olduğu için pasaportu olmadığını, Fransa’da yaşayan kızının düğünü için illegal yollardan Meriç Nehrini geçerek Yunanistan’a gittiğini iddia etti. Doğan, “Paramı alıp beni geri yolladılar” dedi. Yurt dışına kaçış organizasyonu kızının yaptığını iddia eden Doğan, “Kızım, yurt dışına çıkmam konusunda Ali isminde bir şahsın bana yardımcı olacağını söyledi. Üzerinde POLİZAI yazan tişörtle gelen kişiler beni ve başka bir kişiyi de alarak Uzunköprü’ye götürdüler. Bizden bin 500 EURO alan 2 kişi Uzunköprü’de araç değiştirip bizi ticari taksi ile 19 Mayıs gecesi Meriç nehrinin kenarına bıraktılar. Tanımadığım iki kişi bizi botla Yunanistan’a geçirip bıraktı” dedi.