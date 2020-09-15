Miçotakis: Türkiye'den somut adım gördüğümüz durumda görüşmelere başlamaya hazırız
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türkiye'den somut adım gördüğümüz durumda istikşafi görüşmelere derhal başlamaya hazırız." dedi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'da ağırladığı Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile ortak basın toplantısında konuştu.
Yunan Başbakan diyalog için yine şart öne sürerek, "Türkiye gerginliği azaltma yönünde adım atarsa istikşafi görüşmelere derhal hazırız" dedi.
İki ülke arasında deniz yetki alanlarına ilişkin istikşafi görüşmeler 2002 yılında başlatıldı.
Son görüşme ise 2016 yılında Atina'da gerçekleştirildi.
Bu tarihten sonra Ankara-Atina hattındaki görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.
Yorumlar