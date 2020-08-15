Yunanistan'ın Türkiye korkusu büyüyor

Almanya'nın Fransa'nın askeri adımlarına destek vermemesiyle AB zirvesinden eli boş dönen Atina yönetimi, Pompeo görüşmesinden de istediğini alamadı. Dahası, Yunan medyası Macron-Trump randevusundan bir 'kınama' mesajı bile çıkmadığını belirtiyor. En büyük milli bayramını kutlayan ülkede, Başbakan Miçotakis hafta içinde Fransız jetlerinin indiği üsse gidip savaş uçaklarının önünde poz verdi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye korkusuyla titreyen Yunanistan, Avrupa Birliği (AB) ve ABD ile temasların ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

Yunan medyası, hiçbir sonuç çıkmayan AB dışişleri bakanları toplantısı ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la buluşmasını manşetten verdi.

'Tehlikeli bölgede değişken diplomasi' başlığını kullanan Kathimerini gazetesi, Türk-Yunan krizinin belirsizliğini koruduğunu bildiriyor. Almanya'nın taraflardan acilen diyaloğu sürdürmesini istediğini aktaran gazete, bir yaptırımın gündeme gelmediğini yazdı.

Doğu Akdeniz'deki gerilim filminin sürdüğünü belirten To Vima gazetesi, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in telefonuna rağmen Ankara'nın geri çekilmeye hazırlanmadığını kaydetti.

Çarşamba günü sabah saatlerinde Limnos ile Kemal Reis fırkateyni arasında yaşanan olayı hatırlatan To Vima, yeni bir 'kaza' riskinin her zaman olduğunu yazdı.

Yunanistan'a destek için Doğu Akdeniz'e savaş gemisi ve uçakları gönderen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD lideri Donald Trump'la yaptığı görüşme de, yine Yunan basınının gündeminde. Ethnos gazetesi, Beyaz Saray'ın gelişmelerden endişe duysa da Türkiye'nin hamlelerine karşı bir 'kınama' mesajı vermediğinin altını çiziyor.

Kathimerini gazetesi ayrıca, Doğu Akdeniz krizinin Almanya Başbakanı Angela Merkel'le Fransa lideri Emmanuel Macron arasında 20 Ağustos'ta gerçekleşecek görüşmenin ana gündemi olduğunu yazdı.

Yunanistan bugün en büyük milli bayramı Meryam Ana yortusunu kutluyor. Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Stylianos Petrakis dini törenlerin merkezi Tinos Adası'nda boy gösterirken, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in tercihi dikkat çekiciydi.

Girit Adası'ndaki Suda Hava Üssü'ne giden ve savaş uçaklarının önünde poz veren Miçotakis, Yunan hava kuvvetlerinin caydırıcı bir rol oynadığını ve bunun tatbikatlarla kanıtlandığını savundu.

Hafta içinde Fransa ile gerçekleştirilen ortak tatbikata gönderme yapan Miçotakis'in sözleri, Yunan medyası tarafından açık bir mesaj olarak haberleştirildi.

Yunan medyası, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Pazar günü yapacağı görüşmeyi de yine sayfalarına taşıdı.

To Vima gazetesinde ise, Yunanistan'ın ABD'den satın almayı planladığı F-35 savaş uçaklarına ilişkin bir analiz göze çarptı. 'F-35'in zor denklemi' başlığıyla verilen analizde, Atina yönetiminin Fransa'dan satın alacağı savaş gemilerinin yanı sıra F-35'ler için bir fırsat penceresinin açıldığı belirtildi.

Ancak beşinci nesil savaş uçağı F-35'in fiyatının çok yüksek olduğu, son kararın Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından verileceği aktarıldı. To Vima, F-35'lerin daha önce 2001, 2003 ve 2007'de Yunanistan gündemine geldiğini hatırlattı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hafta içinde Doğu Akdeniz'e asker göndereceğini ilan etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden, Yunanistan ve müttefiki Fransa Girit açıklarında ortak tatbikata girişti.

Perşembe günü saatlerinde başlayan tatbikattan ilk fotoğrafları yayınlayan Yunan medyası, gösteriye Spetai, Aegean, Lemnos ve Koundouriotis fırkateynlerinin yanı sıra bir Fransız fırkateyninin katıldığını bildirdi.

Fransız filosunda helikopterlerin havalanabildiği FS tonnerre tipi bir savaş gemisi de bulunuyor.

Kathimerini, tatbikatta Girit'teki Suda'ya inen iki Fransız Rafale jetinin de yer aldığını yazdı. Yunan medyası, ayrıca tatbikatın Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği bölgeyi de kapsadığını da aktarıyor.

Yunanistan'ın yardımına koşarak Türkiye'yi karşısına alan Fransız ordusu, bugün tatbikattan yeni fotoğraflar paylaştı.

Macron'un asker gönderme sözleri beklendiği gibi Yunanistan'da sevinç çığlıklarıyla karşılaştı, tüm medya manşetten verdi. Başbakan Miçotakis ise Fransızca bir Twitter mesajıyla mevkidaşına teşekkür etti. Yunan Başbakan, "Başkan Macron'a dayanışması için teşekkür ediyorum. Emmanuel Macron Yunanistan'ın gerçek bir dostudur ancak aynı zamanda Avrupa değerleri ve uluslararası hukukun ateşli bir savunucusu" diye yazdı.

Yunan basını, Paris ve Atina arasındaki askeri pazarlıkları Temmuz ayında manşetten duyurmuştu. Haberlere göre, taraflar son model [email protected] model iki fırkateynin Fransa'dan alınmasını masaya yatırmıştı.

İlk fırkateynin teslimatı için 2024 yılı konuşulurken, Yunan medyası Atina'nın yaklaşık 3 milyar dolarlık proje için ekonomik darboğaz nedeniyle 300 milyon euroluk bir ödeme yapacağını da aktarmıştı.