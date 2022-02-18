Yunanistan açıklarında yanan gemide 24 Türk yolcu kurtarıldı

Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, Akdeniz'de seyreden İtalyan bayraklı yolcu gemisinin İyon Denizi'ndeki Korfu adası yakınlarından geçtiği sırada başladı.

İçinde ağırlıklı olarak turistlerin bulunduğu geminin kaptanı yolculardan gemiyi terk etmelerini istedi. Gemide çıkan yangın sonrası Akdeniz'de kısa sürede zamana karşı yarış başladı.

Yunan makamları, kurtarma operasyonuna en az üç sahil güvenlik gemisinin katıldığını söyledi. Yetkililer, cankurtaran botlarıyla tahliye edilen yolcuların ve mürettebatın Korfu'ya götürüldüğünü aktardı.

Yolcu gemisinde 24 Türk vatandaşı olduğu bildirilirken, ölen yada yaralanan yolcu veya mürettebat bulunmadığı tespit edildi.

Yunan medyasında yer alan haberler 11 kişinin kayıp olabileceği yönünde olsa da bu bilgi yetkililer tarafından doğrulanmadı.