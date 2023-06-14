Yunanistan açıklarında göçmen gemisi battı: 17 ölü!

Yunan medyasında yer alan haberlerde, Mora Yarımadası'nın Pilos açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.

Uluslararası sularda meydana gelen olayda 17 kişi öldü, 100'den fazla kişi kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenlerin Kalamata Limanı'na götürüldüğü ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Teknede kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor.

Öte yandan Girit Adası açıklarında da bu sabah 80 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.