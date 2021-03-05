Yunanistan ABD tarafından işgal ediliyor!

Güvenlik Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Eray Güçlüer, adı konulmasa bile Yunanistan'ın işgal edildiğini vurgulayarak 'ABD, Dedeağaç ve Yunanistan ana karasında diğer dört ana üs bölgesi ile Girit ve Güney Kıbrıs'a konuşlandı. Savaşsız işgal işte bu şekilde gerçekleşiyor. Yunanistan, ABD tarafından işgal edilmiştir, nedeni ilerleyen zamanda ortaya çıkacaktır.' dedi.

Altınbaş Üniversitesi’nden Güvenlik Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Eray Güçlüer, Ermenistan’daki darbe girişimi ve Amerika’nın Yunanistan’daki varlığını artırmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ermenistan’ın, Azerbaycan ile girdiği savaşta ordusunun büyük bir bölümünü kaybettiğini belirten Güçlüer, "Paşinyan, ülkesini kaybedeceği bir çatışmaya sokmuştur. Dolayısıyla çok ciddi can ve ekonomik kayıpları ile psikolojik travma ortaya çıktı. Bu da Ermenistan’da yeni bir dengenin oluşmasına yol açtı. Bundan sonraki süreçte halkın tavrı belirleyici olacaktır. Halk, ne 2018 yılında ABD darbesiyle başbakan olan Paşinyan’a ne de neredeyse bütün subayları Rus Harp Okulları’nda yetişmiş Ermenistan ordusuna güveniyor, sıkışmış durumda. Bundan sonraki süreçte ya Paşinyan bir olaya kurban gidebilir ya da halkı, Paşinyan’ın yanına itilmesini sağlayacak provakatif eylemler olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"ASIL MESELE ABD VE RUSYA’NIN GÜÇ MÜCADELESİ"

Paşinyan’ın koltuğu bırakmayacağını aktaran Güçlüer, "Asıl mesele Rusya ve ABD arasındaki mücadelenin sonuçlarının ne olacağı. Ermenistan üzerindeki bu mücadelenin kısa süreli olmayacağını tahmin ediyorum. Irak, Suriye ve Libya’da bunu gördük. Genellik böyle güç mücadelesinin görüldüğü ülkeler istikrarsızlaşıyor. Bu istikrarsızlık İran’a sıçrayabilir, Hazar’ın doğusundaki diğer ülkeleri de etkileyebilir. Ülkede seçim yapılsa bile bu istikrarsızlık durmaz. Çünkü yaşanan bu olaylar Ermenistan dışındaki dinamikler nedeniyle gerçekleşiyor. Her şeye rağmen Paşinyan, ABD desteği olduğu için koltuğunda oturuyor, yoksa gitmesi gerekirdi. Bundan sonra da aldığı destekle gitmeyecek gibi duruyor” diye konuştu.

"YUNAN HALKI UYANMAYA BAŞLADI"

Yunanistan’ın bir süredir Türkiye ile kriz yaratmak üzerine oluşturduğu politikaların halk üzerinde giderek zayıfladığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Eray Güçlüer, "Türk düşmanlığı üzerinden üretilen politikalarla iç kamuoyunu manipüle etme stratejisine Yunan halkı gördüğümüz kadarıyla uyanmaya başladı. ABD, Dedeağaç ve Yunanistan ana karasında diğer dört ana üs bölgesi ile Girit ve Güney Kıbrıs’a konuşlandı. Ayrıca Suudi Arabistan, BAE, Mısır gibi NATO üyesi olmayan ülkelerin bu üsleri kullandıklarına dair bilgiler var" ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN, ABD TARAFINDAN İŞGAL EDİLMİŞTİR"

Adı konulmasa bile Yunanistan’ın işgal edildiğini vurgulayan Güçlüer, "Savaşsız işgal işte bu şekilde gerçekleşiyor. Yunanistan, ABD tarafından işgal edilmiştir, nedeni ilerleyen zamanda ortaya çıkacaktır. Türkiye, İran, Rusya hattını stratejik olarak çevreleme söz konusudur. Yunan halkı işte bunun farkında vardı ve hükümetle aynı fikirde değiller. Dolayısıyla bu problem Yunanistan’ı daha da karıştıracak gibi görünüyor" dedi.