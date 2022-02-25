A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan’a mağlup oldu

Türkiye gruptaki ikinci yenilgisi aldı, Yunanistan ise ikinci galibiyetine ulaştı.

Karşılaşmaya hücumda Melih Mahmutoğlu'nun skorer oyunuyla başlayan Türkiye, ilk 5 dakikayı 12-7 önde geçti. Çeyreğin sonunda 3 sayılık basketlerle farkı açan milli takım, Doğuş Özdemiroğlu'nın son saniyede orta sahadan attığı basketle ilk periyodu 20-13 önde tamamladı.

Ay-yıldızlı ekip, Samet Geyik'in 3 sayılık basketiyle ikinci çeyreğin başında farkı çift hanelere çıkardı: 13-23. Savunmasını sertleştiren Yunanistan, 13-3'lük seri yakalayarak 16. dakikada maça dengeyi getirdi: 26-26. Sloukas ve Papagiannis'in devreye girmesiyle Yunanistan karşılaşmanın 19. dakikasında 7 sayılık üstünlük yakaladı: 37-30. Yunanistan, soyunma odasına 40-32 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başında farkı çift haneler yükselten (42-32) Yunanistan, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla 23. dakika içinde 15 sayılık üstünlük yakaladı: 49-34. Larkin ve Melih Mahmutoğlu'nun hücumdaki performansıyla ay-yıldızlı ekip, çeyrek içinde 15 sayıya çıkan farkı 27. dakikada kapattı ve maça bir kez daha denge geldi: 56-56. Yunanistan son dakika bulduğu 4-0'lık seriyle final periyoduna 60-56 üstün girdi.

Final periyodu büyük bir heyecana sahne oldu. Son çeyrekte seriyi 10-0'a çıkaran Yunanistan, 32. dakikada tekrar farkı çift sayılara yükseltti: 66-56. Son çeyrekteki ilk basketini 4 dakika sonunda Melih Mahmutoğlu'yla bulan Türkiye, 11-0'lık seriyle 37. dakikada tekrar öne geçti: 66-67. Son hücumlarda potaya gidemeyen milli takım 71-70 öndeyken bitime 3 saniye kala faul yaptı ve Papanikolaou'yu faul çizgisine gönderdi. Yunan oyuncu serbest atışlarda hata yapmadı ve Yunanistan 72-71 öne geçti. Mola alan milli takımda son 3 saniyede topu kullanan Larkin isabet bulamadı ve Yunanistan sahadan 72-71 galip ayrıldı.

Milliler, gruptaki dördüncü maçında 28 Şubat Pazartesi günü yine Yunanistan'la bu kez İstanbul'da karşılaşacak.