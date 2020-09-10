Yunan spiker Türk silahlarını öve öve bitiremedi

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz ve Ege'de gerilim sürüyor. Bugün tarafların askeri heyetleri Brüksel'de NATO öncülüğünde bir araya gelecekler. Yunanistan, bölgede gerilimi artırmak için antlaşmalara aykırı olarak ada ve adacıklara asker çıkarıyor, yığınak yapıyor. Ancak Yunanistan'ın Türkiye ile boy ölçüşemeyeceğine dair kendi medyasından da önemli bir itiraf geldi. Silah analizleri ile bilinen ünlü spiker İoannis Theodoratos, Türkiye'nin yerli ve milli silah üretimine ağırlık verdiğini belirterek, Yunanistan'ın bu konuda çok geride kaldığını söyledi.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Hisar A ve Hisar O hava savunma sistemlerinden bahseden Yunan spiker++ pic.twitter.com/WjVwNDmbVc — Zülkarneyn (@zulkar_seyyah) September 9, 2020

Theodoratos, Türkiye'nin yerli üretim füzeleri, savunma sistemleri, donanması ve SİHA'larını tek tek ele aldı, övgüler yağdırdı. Türk denizaltılarının yenilenme sürecinde olduğunu belirten Theodoratos, "Umarım gecikir" diyerek endişesini de dile getirdi.

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de ve Ege'de Türkiye'ye gözdağı vermek için küstah hamleler yapıyor. Türkiye, kararlı duruşunu sergilemekten bir adım bile geri durmazken, Yunanistan medyasının ünlü spikeri İoannis Theodoratos'tan çarpıcı itiraflar geldi. İoannis Theodoratos, her zaman olduğu gibi silah analizleri yaptı, Türkiye'nin ezici üstünlüğünü gözler önüne serdi. Theodoratos, Yunanistan'ın Türkiye'den bir nesil geride olduğunu söyledi.

HER SİLAHI TEK TEK DEĞERLENDİRDİ

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Hisar A ve Hisar O hava savunma sistemleri ile değerlendirmelerine başlayan Theodoratos, ülkesinin yönetimine sitem etti. Theodoratos, "Bunu yapmak o kadar da zor değil yeter ki arkanda yeterli irade ve siyasi destek olsun. Türkler dışa bağımlılıklarını bitirmek için bu sistemi tek başlarına yaptılar." dedi.

"UMTAS FÜZELERİ HELİKOPTERDE KONUŞLANDIRILABİLİYOR"

Yunan spiker sözlerine yerli üretim UMTAS füzelerini överek devam etti. Theodoratos, "Bu sistemler şuan hizmette ve aktif olarak kullanılıyor. Bunların helikopter gibi çeşitli platformlara konuşlandırıldığını gördüm. Araçlarda, silah taşıyıcılarında vb. gibi yerlerde." diye konuştu.

"YUNANİSTAN DA ÜRETEBİLİRDİ AMA BİR ÇİZİM BİLE MEVCUT DEĞİL"

Otakar tarafından üretilen Kobra zırhlı araçlarını da atlamayan Theodoratos, "Yunanistan en azından bu sisteme karşı bir şeyler üretebilirdi ancak bir plan hatta bir çizim bile mevcut değil. Her türlü sahada görev yapabilen bu araç roket veya tanksavar taşıyıcısı olarak kullanılabilir. Bunlardan Türkiye için yüzlerce adet üretilecek" dedi.

ATMACA FÜZELERİNE ÖZEL PARANTEZ AÇTI: İNANILMAZ

Yunan spiker sözlerine Atmaca füzeleri ile devam etti. Gemisavar füzenin Yunanistan'a karşı kullanılabileceğini ifade eden Theodoratos, "Yunan savaş gemilerinin harekat alanını kısıtlamak için tasarımlarına ne kadar ağırlık verdikleri inanılmaz. Kara üslerinden de fırlatılabilen bu füzenin menzili 200 kilometreden fazla olacak."

"TÜRKLER BİZİM GİBİ DEĞİLLER"

Türkiye'nin gemi faaliyetleri yürütmesine de değinen Theodoratos, "Türkler bizim gibi değiller. Biz tüm kritik sistemleri dışarıdan alıyoruz ve bazen bize pardon fabrika kapalı deyip geri yolluyorlar. Tabi Avrupalıysa, eğer Amerikalıysa bize eski sistemlerini verip yolluyorlar" ifadelerini kullandı.

"TÜRKLER YENİ SAVAŞ KONSEPTİ GELİŞTİRDİ"

Theodoratos, Türkiye'nin bu sistemlerle birlikte Ege'yi aşıp çeşitli fırsat ve hedeflerin peşinde koşacağını dile getirdi. Türkiye'nin İHA mühimmatı çalışmaları hakkında bilgi veren Theodoratos, Türklerin artık yeni bir savaş konsepti geliştirdiği söyledi.

Yunan savaş gemilerini işaret eden Yunan spiker, "Bu küçük sistemler büyük fırkateynlerin pahalı radarlarına çok kolay şekilde zarar verebilir." diye konuştu.

Türkiye'nin hava-hava füzeleri olan Gökdoğan ve Bozdoğan ile ilgili de konuşan Yunan spiker "Önümüzdeki iki yıl içinde bunlar tamamen işlevsel olacak. Test ediliyorlar ve şu ana kadar beklenen karşılığı verdiler. Burada Batı ve NATO da bir noktada oturup düşünmeliler. Çünkü tüm bunlar sadece birisi oturup araştırıp ürettiği için ortaya çıkmadı. Bazıları bu gelişmede ilerleyebilmeleri için onlara çok önemli bilgiler verdi." dedi.