Yunan spiker itiraf etti: "Türkiye'ye atacak torpidomuz bile yok"

Türkiye'ye karşı atacak torpidolarının dahi bulunmadığını dile getiren Yunan spiker, Yunanistan idarecilerini derhal harekete geçmeye çağırdı.

Yunan spiker İoannis Theodoratos, Türkiye karşısında çaresiz kalan ülkesine adeta isyan etti.

Silah satışında Türkiye'ye açık bir şekilde ambargo uygulayan Almanya, denizcilik alanını bu ambargodan muaf tutmuştu. Almanya yönetimine sitem ederek sözlerine başlayan Yunan spiker, "Türkiye'nin Reis (denizaltı) programının tamamlanması için malzeme sağlanmasına uygulanacak ambargo hariç tutuldu." dedi.

Türkiye'nin "soykırım" yaptığı hezeyanında bulunan Yunan spiker Almanya'ya çağrı yaparak Türkiye'ye silah satışının derhal ve durdurulmasını istedi. Yunan spiker "Türkiye'ye her türlü savaş malzemesi satılmasının yasaklayan özel bir yasa mevcut olmalıdır. Özür dileyene ve soykırımları tanıyana kadar" diye konuştu.

Deniz üstünlüğünün şu anda Türkiye'de bulunduğunu dile getiren Yunan spiker, ülke yönetiminin bu konuda bir an önce harekete geçmesini istedi.

"Atacak torpidomuz dahi yok"

Türkiye'ye karşı savaş gemilerinin ve denizaltılarının atacak torpidoları dahi bulunmadığını dile getiren Yunan spiker, "Milli Savunma Bakanlığı'nın bir adım atmasını bekliyoruz. Yunan donanmasının bir sonraki krize hazır olabilmesi için gerekli olan tüm askeri sistemleri tamamlaması için gereken süreci hızlı bir şekilde başlatmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Yunan donanmasının gerekli ve modern torpidolara sahip olmadığını aktaran Yunan spiker, "13 yıldır torpidolardan yoksunuz. Yaklaşık 15 yıl önce dünyanın en iyi tanklarından olan Leopard 2'yi satın aldık ve onlarında cephanesi yoktu. Torpidoları olmayan Type 214 denizaltılarımız var." diyerek Yunan donanmasının içler acısı halini gözler önüne serdi.

Yunanistan idarecilerine tepki gösteren Yunan spiker "Bu çok önemli konuları ihmal ettiler. Artık zamanımız tükendi. Zaman yakın değil o zaman geldi." dedi.